Der Sonntag, 16. Dezember, wird um 10:15 Uhr von den Herren mit dem 1. Durchgang beim Riesenslalom von Alta Badia eröffnet. Am Anschluss zeigen wir eine Zusammenfassung des Rodel-Weltcups aus Lake Placid (USA). Um 11 Uhr laufen die Damen das erste von zwei Biathlon-Staffelrennen an diesem langen Wintersport-Tag. Im Anschluss folgt eine Zusammenfassung des Damen-Skispringens aus Frankreich und um 13 Uhr, der 2. Durchgang des Herren-Riesenslaloms. Gegen 14 Uhr sind dann die Biathlon-Herren am Start mit ihrer Staffel. Ab 15:30 Uhr findet das zweite Springen in Engelberg statt. Zum Abschluss werden ab 16:00 Uhr die Weltcups im Bob, Eisschnellauf und Rodeln gezeigt.