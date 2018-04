Ende einer Ära: Wenger hört auf

In seiner Zeit beim FC Arsenal, die 1996 im legendären, mittlerweile abgerissenen Highbury Stadium begann und im hochmodernen Emirates Stadium endet, wurde Arsenal dreimal Meister (1998, 2002, 2004). Siebenmal triumphierten die Männer in Rot und Weiß im FA Cup, zuletzt im Vorjahr mit den deutschen Weltmeistern Per Mertesacker, Mesut Özil und Shkodran Mustafi.



Doch um die wirklich bedeutenden Titel spielt Arsenal schon länger nicht mehr mit. 2006 gab es in der Champions League beim einzigen Finaleinzug unter Wenger ein 1:2 gegen die Spanier vom FC Barcelona - ausgerechnet in Paris. Die bislang letzte Meisterschaft ist mittlerweile endlose 14 Jahre her, Arsenal hat den Anschluss verloren. Wenger, lange Zeit über jeden Zweifel erhaben, war bei seinem Amtsantritt nur zweite Wahl. Eigentlich sollte Bobby Robson kommen, doch die Trainerlegende sagte ab. Es sollte sich für alle Beteiligten als Glücksfall erweisen.