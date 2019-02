Ihre Topform zu verdanken haben sie vor allem ihrem Cheftrainer Stefan Horngacher. Seit der Österreicher 2016 von seinem Posten im Deutschen Skiverband (DSV) als Co-Trainer von Werner Schuster ins Nachbarland gewechselt ist, geht es dort steil bergauf. Kamil Stoch sorgt für die großen Erfolge, doch das polnische Skispringen ist auf breiter Front besser geworden. Umso größer ist nun die Aufregung über die mögliche Rückkehr des Goldschmieds Horngacher nach Deutschland. Skispringen ist in Polen mindestens genauso wichtig wie Fußball und Horngacher ein Heilsbringer wie Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Kein Wunder also, dass die Skisprung-Legende Adam Malysz als Sportchef des Verbandes seinem Chefcoach eine satte Gehaltserhöhung bei einem Verbleib in Polen in Aussicht stellt: "Was Stefan will, geben wir ihm."



Horngacher scheint davon wenig beeindruckt. Genau, wie er vor drei Jahren unbedingt die Chance auf eine persönliche Weiterentwicklung als Chef in Polen ergreifen wollte, so drängt es ihn jetzt zurück nach Deutschland. Deshalb hat er immer nur Einjahresverträge mit dem polnischen Verband unterschrieben und einen lukrativen Vierjahreskontrakt bis Olympia 2022 ausgeschlagen. "Mein Wunsch war es immer, zum DSV zurückzukehren. Es wäre eine große Ehre, wieder dort zu arbeiten", hat er neulich gesagt. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr hat auch damit zu tun, dass seine Frau Nicole und die beiden Kinder in Titisee-Neustadt im Schwarzwald wohnen. Und als deutscher Cheftrainer könnte er sicher ähnlich viel Geld wie in Polen kassieren. "Natürlich spielen die Finanzen mit rein - ein Mann wie Stefan Horngacher hat seinen Preis. Das ist im Fußball auch so. Aber so, wie ich ihn kenne, wird es nicht den letzten Ausschlag geben", sagt Horst Hüttel, Sportlicher Leiter im DSV.