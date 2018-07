Ich finde, ein deutsches Finale klingt ziemlich cool. Julia Görges

In der Profi-Ära seit 1968 war es noch nie vorgekommen, dass es zwei deutsche Spielerinnen im All England Club in die Runde der letzten Vier schafften. Das letzte deutsche Frauenfinale datiert sogar von 1931. Und die Gründe, warum es eine halbe Ewigkeit brauchte, sind vielfältig. Zwar spielten sich in der Ära nach Steffi Graf seit 1999 mit Kerber, Görges, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Mona Barthel eine ganze Reihe talentierter deutscher Spielerinnen in den Vordergrund, doch im Tennis braucht man vor allem drei Dinge: Ausdauer, Geduld und auch mal ein bisschen Glück.