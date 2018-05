Sport - Kombinierer eilen von Sieg zu Sieg

Eric Frenzel hat beim Weltcup in Lillehammer einen Doppelsieg gefeiert. Einen Tag nach seinem Erfolg im Einzel-Wettbewerb von der Normalschanze gewann er am Sonntag auch von der Großschanze. Biathletin Laura Dahlmeier wurde in Östersund Zweite in der …