Laura Dahlmeier siegt im Einzel

Auf der Schlussrunde mobilisierte Dahlmeier dann noch einmal ihre letzten Kräfte, pfeilschnell durchlief sie die einsamen schwedischen Wälder so rasant wie keine andere - am Ende leuchtete die erhoffte Ziffer 1 auf der Anzeigetafel auf. Den bislang letzten Sieg eines deutschen Biathleten im ersten Einzelrennen einer Saison hatte Michael Greis am 3. Dezember 2008 gefeiert, als er im Klassiker von Östersund triumphierte. Am Donnerstag (18 Uhr/ARD) wollen es ihm seine Nachfolger gleichtun.



Über 20 kräftezehrende Kilometer fordern Simon Schempp und Co. den französischen Dominator Martin Fourcade, der zuletzt fünfmal nacheinander den Gesamtweltcup für sich entschied und auch in diesem Winter das Maß der Dinge sein dürfte.



(Quelle: sid, dpa)