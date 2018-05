Laura Dahlmeier Quelle: dpa

Mit dem Wetter hat es zum Einstieg in Hochfilzen schon mal geklappt. Während der früh angereiste Biathlon-Evergreen Ole Einar Björndalen (43) bereits am Montag – bei miserablem Wetter – seine Runden auf der WM-Strecke drehte, genoss Laura Dahlmeier tags darauf das meteorologische Kontrastprogramm: Die Sonne schien, und die 23-Jährige strahlte nach dem ersten Geländetest: „Es passt.“ Die erste Medaille soll bereits am Donnerstag (live im ZDF ab 14:05 Uhr) her. Da startet Dahlmeier gemeinsam mit Vanessa Hinz, Arnd Peiffer und Simon Schempp in der Mixed-Staffel.