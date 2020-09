Biathlon-WM im ZDF

Bei der Biathlon-WM vom 9. bis 19. Februar werden die Titelträger der Herren und Damen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und in der Staffel sowie in der Mixed-Staffel ermittelt. Fünf der elf Entscheidungen von Hochfilzen zeigt das ZDF live (9. bis 12. Februar). Danach übernimmt die ARD.



Im Vorjahr bei der WM in Oslo holten die DSV-Athleten am Holmenkollen sieben Medaillen ( 1 x Gold, 3 x Silber, 3 x Bronze). Laura Dahlmeier war erfolgreichste deutsche Starterin mit alleine fünf Medaillen.