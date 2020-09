Freestyle-Skiing ist wohl die erste Wintersportart, die ihren Erfolg auch dem Film zu verdanken hat. Gunter Sachs drehte 1969 mit „Happening in White“ einen der weltweit ersten Super-Slow-Motion-Filme und zeigte auch erstmals Trickski-Elemente. Eine noch bedeutendere Rolle nahm der neue Ski-Trend dann in Willi Bogners legendärem „Fire & Ice“ von 1986 ein. Im gleichen Jahr fanden in Frankreich auch die ersten Weltmeisterschaften im Freestyle-Skiing statt.