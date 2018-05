Graller bringt Slalom-Damen in die Spur

Anfang 2018 stellt sich die Situation nach vier absolvierten Slalom-Rennen völlig anders dar. Neben Aushängeschild Rebensburg, die keinen Slalom fährt, haben auch Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner das Olympiaticket in der Tasche. Jessica Hilzinger, 20-jährige Zukunftshoffnung des Verbands, fehlt nach Platz 13 in Courchevel noch eine weitere Top-15-Platzierung, dann dürfte auch sie in Südkorea starten. Am Mittwoch, auf Zagrebs Bärenberg, ist sie nicht am Start, aber am Samstag in Kranjska Gora hat sie die nächste Möglichkeit.