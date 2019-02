Die Menschen hier sind nicht so gestresst wie in Mitteleuropa. Alles geht schon irgendwie, auch ohne dass man ständig Druck macht. Andreas Stöckl

Mir gefällt einerseits die Gelassenheit der Leute. Die Menschen hier sind nicht so gestresst wie in Mitteleuropa. Alles geht schon irgendwie, auch ohne dass man ständig Druck macht. Norwegen ist ein reiches Land, und es geht den Menschen hier sehr gut. Was mir nicht gefällt ist, dass einige das nicht zu schätzen wissen. Der Umgang mit Ressourcen ist doch etwas verschwenderisch. Auf die Natur wird wenig Rücksicht genommen. Menschen hier sind zwar stolz auf die Natur, respektieren sie aber wenig und sind, was Müll und Verschmutzung betrifft nicht auf dem heutigen Stand. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass für viele Norweger die Welt an der Landesgrenze aufhört.