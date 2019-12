Denise Herrmann - die neue starke Frontfrau

Wenn man das schon mal erlebt hat, weiß man beim nächsten Mal besser, wie man damit umgehen muss. Denise Herrmann

In den ersten zwei Monaten gelang ihr ein einziger Top-Ten-Platz, Rang neun in der Verfolgung von Oberhof. „Im vergangenen Jahr gab es eine Phase, in der es alles andere als rund lief – vom Schießen her, das Laufen war bei mir ja nie das Problem“, rekapituliert die frühere Langläuferin im Gespräch mit zdfsport.de. Dann fügt sie hinzu: „Wenn man das schon mal erlebt hat, weiß man beim nächsten Mal besser, wie man damit umgehen muss. Das ist ja in vielen Situationen im Leben so.“



Und Denise Herrmann, die auf ihrem Lieblingskurs in Östersund am Donnerstag im Einzel startet, hält es in ihrem Leben als Biathletin so, dass sie aus eigenem Antrieb nach Lösungen sucht. Bevor sie Anfang des Jahres zu den Februar-Weltcups nach Kanada und in die USA flog, nahm die Wahl-Ruhpoldingerin über den früheren Langlauf-Kollegen Tobias Angerer deshalb Kontakt zu dem Mentaltrainer Thomas Baschab auf.