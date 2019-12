Doll beschert Biathleten ersten Saisonsieg

Davon war ihm am Nachmittag aber rein gar nichts mehr anzumerken. Doll brannte die zweitschnellste Laufzeit in die Loipe und traf am Schießstand alle zehn Scheiben, wobei er gestand: "Ich hatte heute auch ein bisschen Glück am Schießstand. Ich hatte einen rattigen Schuss, da habe ich gesehen, wie die Scheibe ganz langsam umklappt."