Johannes Kühn hat den Aufwärtstrend der deutschen Biathleten als starker Dritter im verregneten Heimspiel in Oberhof fortgesetzt. Der 28 Jahre alte Bayer sicherte sich sein bestes Saisonergebnis am Freitag im Sprint in Thüringen trotz einer Strafrunde mit 33,0 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Franzosen Martin Fourcade. «Ich will mich über den Fehler nicht beklagen, das wäre vermessen», sagte Kühn: «Ärgerlich ist der Fehler trotzdem, weil es eigentlich beherrschbar war. Aber ich bin zufrieden.»