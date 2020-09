Biathlon weiterhin bei ARD und ZDF

Auch bei den momentan in Antholz stattfindende Weltmeisterschaften sorgt Biathlon im Fernsehen für starke Quoten. So sahen den Silber-Lauf von Vanessa Hinz im 15-Kilometer-Einzel am Dienstag 3,45 TV-Zuschauer im ZDF. Am Wochenende verfolgten jeweils mehr als fünf Millionen Zuschauer die Übertragungen der Sprint- und Verfolgungsrennen im Zweiten.