Fourcade und Co: Mit geballter Kraft zum Heimspiel

Am Donnerstag (ab 14 Uhr live im ZDF) geht es in Le Grand-Bornand mit dem Sprint der Männer los. Wegen der vor allem konditionell harten Einheiten beim letzten Trainingslager in Norwegen fehlte den deutschen Biathleten zu Beginn noch "ein bisschen die Frische", so Kirchner. Mit Blick auf den zweiten Platz der Männer-Staffel zuletzt in Hochfilzen erkennt der 49-Jährige aber gerade in läuferischer Hinsicht einen "deutlichen Aufwärtstrend".