Verkehrte Welt der Biathleten

"Back to the roots", kommentiert die 27-jährige Hinz diesen wenig erbaulichen Ausblick: "Dann ist es eben wieder wie damals im Schülercup oder bei anderen regionalen Rennen, bei denen nur die Eltern dastanden und angefeuert haben."



Ihre grundsätzlich entspannte Haltung fällt der Schlierseerin momentan besonders leicht: Bei der WM im Februar in Antholz gelang ihr im Klassiker über 15 Kilometer völlig überraschend der Sprung aufs Silberpodest, neben dem zweiten Platz von Denise Herrmann in der Verfolgung war es die einzige Medaille für den DSV in einem Einzelrennen.