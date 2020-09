Für die Männer geht es in der Südtirol-Arena am Mittwoch mit dem 20-Kilometer-Einzel weiter. Nach einem Ruhetag am Montag werden die Wettkämpfe mit dem 15-Kilometer-Rennen der Frauen am Dienstag fortgesetzt. Nach ihrem Silber-Coup in der Verfolgung könnte Denise Herrmann die zweite Medaille für das deutsche Team gewinnen.