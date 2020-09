„Genial“ findet Antholz zum Beispiel die 30-jährige Karolin Horchler, die vor allem die Atmosphäre im „kleinen, familiären Stadion“ rühmt. „Es kann total schön sein dort, aber letztlich hängt es immer von der eigenen Leistung ab“, relativiert Peiffer die Angelegenheit im Gespräch mit zdfsport.de – schließlich weiß er: „Man kann an einem Ort sein, der einem eigentlich nicht gefällt – mit miesem Wetter, aber einer guten Leistung. Oder man ist an einem Ort mit Traumwetter, wo überhaupt nichts funktioniert. Der bleibt dann in schlechter Erinnerung.“ Um Antholz in möglichst guter Erinnerung zu behalten, schob Denise Herrmann der WM-Vorbereitung mit der Mannschaft im 90 Kilometer entfernten Ridnaun noch ein paar Ausdauereinheiten auf der Seiser Alm in den Dolomiten voran. „Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, schon früh und regelmäßig in die Höhe zu fahren. Für mich ist es wichtig, gut daran angepasst zu sein, weil ich es sonst muskulär schnell merke“, erklärt die frühere Langläuferin.