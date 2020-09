Im Vorjahr in Östersund klappte das Vorhaben, den gemischten Vierer als Sprungbrett in eine erfolgreiche WM zu nutzen, sehr passabel: Hinter den Siegern aus Norwegen gab es zum Auftakt gleich mal Silber. Von der damaligen Besetzung sind Doll, Herrmann und Arnd Peiffer jetzt wieder mit dabei. Allein die Positionen der Startläuferin wurde anders besetzt – mit Preuß anstelle von Vanessa Hinz, die den Job vor elf Monaten noch erledigte.



Mit der Nominierung für die Mixed-Staffel hat Frauen-Coach Kristian Mehringer bereits eine der zentralen Entscheidungen bei den Titelkämpfen in Italien getroffen: Wegen der sehr rar gesäten Top-Leistungen seiner Elevinnen in dieser Saison sind in Antholz nur fünf deutsche Skijägerinnen dabei. Und weil das Team dank Herrmanns WM-Titel von Östersund beim Sprint am Freitag zudem fünf Startplätze hat, ergibt sich die Besetzung dort von allein.