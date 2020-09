Herrmann, die in der Mixed-Staffel und im Sprint (auf Platz fünf) am Schießstand nicht zurecht kam, leistete sich diesmal drei Fehler und hatte am Ende 9,5 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Italienerin, die lediglich eine Strafrunde laufen musste. Vanessa Hinz wurde Fünfte, Franziska Preuß kam auf Platz sieben, Karolin erreichte Rang 15.



Nach dem Jagdrennen der Männer (15.15 Uhr/ZDF), bei dem Arnd Peiffer und Philipp Horn auf den Positionen sieben und acht als beste Deutsche in die Loipe gehen, dürfen die Skijäger bei der Biathlon-WM in Antholz einen Tag durchatmen. Der Kampf um Medaillen wird erst am Dienstag mit dem Einzel der Frauen (14.15 Uhr/ZDF) fortgesetzt. Dort dürfen vier deutsche Athletinnen an den Start gehen.