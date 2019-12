So cool, so nervenstark und so gefestigt wie nie präsentierte sich der 26-Jährige beim Tournee-Auftakt, dass nun sogar der ganz große Wurf möglich ist. "Niemand ist unschlagbar. Auch nicht Ryoyu Kobayashi. Ich glaube, dass es schwierig ist, noch mal viermal zu gewinnen. Das werden wir ihm dieses Jahr vermiesen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Umgerechnet fünf Meter liegt der Japaner in der Gesamtwertung vor Geiger. Und weil Kobayashi nicht ganz so gefestigt wirkt wie bei seinem "Grand Slam" vor einem Jahr, darf Geiger durchaus vom Goldenen Adler träumen.