1500 Meter: Dufter 18. bei Blondin-Sieg

Eisschnellläuferin Roxanne Dufter hat am letzten Tag des Weltcups in Nur-Sultan den 18. Rang über 1500 Meter belegt. Den Sieg holte sich Ivanie Blondin aus Kanada in Bahnrekordzeit. Kommentator: Hermann Valkyser

