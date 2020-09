Bouwman-Pechstein-Streit eskaliert

Die Bewerbung von Große hatte Bouwman in seiner Generalabrechnung als "Witz" bezeichnet und festgestellt, dass die meisten Läufer im Team "Pechstein zum Kotzen finden". Seine Aussagen verdienten "keinen Schönheitspreis, aber mussten gesagt werden", sagte Bouwman nun am Sonntag.



Bouwman antwortete auf die Frage des ZDF, ob er in der kommenden Saison noch Bundestrainer sei: "Das ist abhängig davon, was bei der Wahl passiert." Große hatte zuvor angekündigt, er wolle sich vom Bundestrainer trennen, falls er Präsident werde. Am Sonntag forderte er nun: "Der Verband muss jetzt handeln."