Die Spuren des Klimawandels in den Alpen – der renommierte Meteorologe und Klimawissenschaftler Mojib Latif ordnet sie ein: „Die Erderwärmung betrifft den alpinen Raum in ganz besonderer Weise. In den weniger hohen Lagen fallen immer mehr Niederschläge als Regen statt als Schnee. Als Folge haben die zeitliche Dauer und die Menge der Schneedecke deutlich abgenommen.“



Das Schnee- und Lawinenforschungszentrum (SLF) in Davos geht in seiner jüngsten Studie davon aus, dass die Schneedecke auf 1500 Metern unter Annahme unveränderter Emissionen bis Ende des Jahrhunderts um circa 80 Prozent zurückgehen wird. Ernüchternde Erkenntnisse seitens der Wissenschaft. Für die Verantwortlichen im milliardenschweren Wintersportgeschäft ist der Kunstschnee die Lösung des Problems.