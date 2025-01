Jubel bei Selina Grotian und Justus Strelow über Platz drei in der Single-Mixed-Staffel. Der erste Podestplatz beim Heimweltcup in Oberhof für die deutschen Biathleten. Vor allem Strelow reißt dank rasanter und nahezu fehlerfreier Schieß-Leistungen die 16.000 Zuschauer in der Arena am Rennsteig mit. Strelow bringt die deutsche Staffel mehrmals in Führung.