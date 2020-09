Mayer: "Es ist a Wahnsinn"

von Michael Pfeffer

In der 80. Ausgabe der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel gewinnt der Österreicher Matthias Mayer. DSV-Neuzugang Romed Baumann fährt auf Platz 7. Thomas-Dressen (Platz 26) und Andreas Sander (Platz 11) schaffen es nicht in die Top 10.