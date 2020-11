Skispringen: Qualifikation in Ruka live im Stream

Nicht dabei sein wird das A-Kader des österreichischen Skisprung-Teams. Nachdem unter anderem Cheftrainer Andreas Widhölzl und Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer positiv auf Covid 19 getestet wurden, hat der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) das komplette Weltcup-Skisprung-Team inklusive Trainer und Betreuer in Quarantäne geschickt. Zum Springen nach Ruka entsendet der ÖSV den B-Kader. Russland verzichtet nach einem positiven Corona-Test von Michail Maximotschkin ganz auf einen Start. Das gesamte Team befinde sich in Quarantäne, so der russische Verband.