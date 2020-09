Der 22 Jahre junge Vinzenz Geiger gilt dagegen als Mitfavorit. Heimlich, still und leise hat in den letzten Wochen ein Generationswechsel im Team der erfolgsverwöhnten deutschen Winterzweikämpfer stattgefunden. Der Oberstdorfer brachte es in diesem Winter als Einziger weltweit fertig, den überragenden Norweger Jarl Magnus Riiber in einem Einzelrennen zu schlagen. Und das gleich zwei Mal.



Zuletzt am 11. Januar dieses Jahres im italienischen Fleimstal, wo sich am gleichen Wochenende ein gewisser Karl Geiger mit einem Doppelsieg die Gesamtweltcup-Spitze im Skispringen sicherte.