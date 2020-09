Es war die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV) in Antholz. Zuvor hatten Denise Herrmann in der Verfolgung und Vanessa Hinz im Einzel Silber gewonnen. Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Röiseland triumphierte in 34:19,9 Minuten (0 Strafrunden + 6 Nachlader) vor Preuß und Lesser (0+5), die 17,6 Sekunden zurücklagen. Dritter wurde Frankreich (0+4/29,8 Sekunden zurück).