Die deutschen Rodler haben bei der WM in Sotschi am ersten Tag in den Sprintwettbewerben nur eine Bronzemedaille im Doppelsitzer geholt. Die Zusammenfassung mit Norbert Galeske. Moderation: Kristin Otto.

