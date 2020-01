Seine beiden größten Kontrahenten um den Tourneesieg ließ Geiger, der gleichauf mit dem Österreicher Philipp Aschenwald lag, hinter sich. Der japanische Gesamtführende Ryoyu Kobayashi kam auf Platz fünf, hatte aber nur 0,9 Punkte Rückstand auf Geiger. Der knapp hinter Geiger drittplatzierte Pole Dawid Kubacki wurde einen weiteren Zehntelpunkt zurück Sechster. Der 21-jährige Lindvik könnte in seiner augenblicklichen Glanzform aber noch in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen.



Neben Geiger schafften auch die fünf weiteren DSV-Adler den Einzug in den Wettkampf der besten 50. Stephan Leyhe (12.) bestätigte seine starken Trainingssprünge und kam mit 127,0 m auf Platz zehn. Am Samstag könnte der Hesse durchaus ein Anwärter auf einen Spitzenplatz sein. Markus Eisenbichler, in der Tournee-Wertung Sechster, zeigte sich mit Platz zwölf und 128,0 gut für den Wettkampf gerüstet. Im Vorjahr war der 28-Jährige am Bergisel Weltmeister im Einzel und mit dem Team geworden.