Walter Hofer, Skisprung-Chef des Internationalen Skiverbandes FIS, hat das Problem längst erkannt. Er spricht davon, dass man die Entwicklung durch verschiedene Maßnahmen in den Griff bekommen könnte: „Entweder direkt durch Eingriffe in die Regeln. Oder indirekt, in dem man die Landung in der Punktewertung mit einem höheren Faktor bewertet.“ Für letzteren Vorschlag hat Martin Schmitt nur Unverständnis übrig: „Das ist genauso, als würde man in der Formel 1 keine Auslaufzonen mehr machen, damit die Piloten nicht mehr so schnell durch die Kurve fahren.“ Die einzige Lösung sind nach seiner Meinung Regeländerungen, um die Extreme zu unterbinden: „Im Anzugbereich ist fast jede Naht vorgeschrieben. Aber bei den Schuhen ist Feuer frei. Das kann ich nicht nachvollziehen.“