Sven Hannawald

Quelle: ZDF

Es wird also jede Menge Geld verdient beim Skisprung-Grand-Slam, wovon bei den Hauptakteuren jedoch vergleichsweise wenig ankommt. Für einen Sieg bei einem Tournee-Einzelspringen gibt es wie bei allen anderen Weltcup-Stationen 10.000 Schweizer Franken. Für den Gesamtsieg zusätzlich zur Adler-Trophäe "nur" 20.000 Schweizer Franken. Zum Vergleich: Der Sieger beim Abfahrts-Weltcup von Kitzbühel kassiert in diesem Winter stolze 100.000 Euro. „Ganz klar: Der Gesamtsieger der Tournee sollte als Prämie mindestens 100.000 Euro bekommen. Die Stadien sind voll und es sitzen Millionen vor dem Fernseher“, sagt Sven Hannawald im Exklusivinterview. Der Überflieger von einst war 2001/2002 der letzte deutsche Gesamtsieger bei der Tournee.



Damals kassierte er insgesamt etwa 330.000 Euro an Preisgeldern und Prämien vom Deutschen Skiverband, die es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Vor allem in Erinnerung geblieben ist jedoch, dass Hannawald vor inzwischen 18 Jahren als erster Skispringer alle vier Springen bei einer Tournee gewinnen konnte. Genau diese historischen und kuriosen Momente sind es, die die Tournee so einzigartig machen. So wie 2005/2006, als der Finne Janne Ahonen und der Tscheche Jakub Janda mit exakt 1081,5 Zählern exakt punktgleich die Tournee gewannen. Es ist halt einfach nichts unmöglich in dieser einmaligen Erfolgsgeschichte, deren nächstes Kapitel in diesen Tagen geschrieben wird.