Ein Top-Flieger, ein Joker und ein Aufsteiger

Dass es nicht zum zwischenzeitlich greifbar nahen Gesamtsieg für Topflieger Karl Geiger reichte, lag nichtzuletzt an einem nicht perfekten Sprung des DSV-Adlers bei schwierigen Windbedingungen in Innsbruck. "So ist das im Skispringen: Ein nicht so guter Sprung und alles ist vorbei. Aber das war definitiv meine schönste Tournee. So gut war ich noch nie", betonte der Gesamt-Dritte Geiger. "Immer in Erinnerung bleiben wird mir vor allem mein Podestplatz daheim in Oberstdorf."