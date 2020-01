Garmisch-Sieger Lindvik feierte derweil den zweiten Weltcuperfolg seiner Karriere vor Kubacki und dem Norweger Daniel Andre Tande. In der Gesamtwertung liegt Weltmeister Kubacki (830,7 Punkte) nun vor Lindvik (821,6) und Geiger (817,4). Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan), der sich in Innsbruck mit Rang 14 begnügen musste, fiel vor dem Finale am Montag in Bischofshofen mit 817,0 Zählern sogar vom ersten auf den vierten Rang zurück.



Als Bester DSV-Adler belegte Stephan Leyhe (Willingen) einen Tag vor seinem 28. Geburtstag den sehr guten fünften Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf) musste sich mit Position 26 begnügen, der in Innsbruck einst zum Weltmeister gekrönte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) landete gar auf dem 27. Platz. Erst gar nicht in den zweiten Durchgang schafften es Pius Paschke (Kiefersfelden) und Moritz Baer (Gmund-Dürnbach).