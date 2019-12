Stefan Kraft

Quelle: DPA

Österreichs Topstar Stefan Kraft sprang vor 15.500 Zuschauern an der Schattenbergschanze auf 136 m. Der Oberstdorfer Lokalmatador Karl Geiger kam mit 132,0 m auf Platz sechs der Vorausscheidung. Er war damit der drittbeste DSV-Adler. Stephan Leyhe, Tourneedritter 2018/19, erreichte hinter Kraft und Junshiro Kobayashi (Japan) Rang drei. Weltmeister Markus Eisenbichler, in der vergangenen Saison Zweiter in Oberstdorf und in der Tournee-Gesamtwertung, flog auf 134,0 m und kam knapp vor Geiger auf Platz fünf.