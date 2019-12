Seitenwechsel für Laura Dahlmeier: Die frühere Weltklasse-Biathletin ergänzt in der neuen Saison die ZDF-Crew und wird bei ausgewählten Übertragungen neben Experte Sven Fischer ihren eigenen Blick aufs Geschehen werfen.



Die 26-Jährige schlüpft beim Weltcup in Le Grand Bornand kurz vor Weihnachten erstmals in ihre neue Rolle. Auch in Ruhpolding sowie bei der WM im Februar in Antholz wird sie ihre Expertise für die Zuschauer einbringen. Dahlmeier hatte im Mai ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt - nach zweimal Olympia-Gold, sieben WM-Titeln und 33 Weltcup-Siegen.