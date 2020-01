ZDF-Fahrplan: Wintersport und Handball live

Die Qualifikation zum Springen auf der Bergiselschanze von Innsbruck zeigt ZDF SPORTextra am Freitag ab 13.50 Uhr. Die Entscheidung am Bergisel gibt es am Samstag live im Zweiten ab ca 13.45 Uhr. An beiden Tagen berichtet SPORTextra außerdem live und in Zusammenfassungen von der Tour de Ski in Val die Fiemme sowie von den Weltcups im Ski Alpin, und Bob.