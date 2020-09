Highlights am 1. Februar

Quelle: ZDF

Das lange ZDF SPORTextra-Wintersport-Wochenende nimmt weiter Fahrt auf: Samstag geht es von 9:35 Uhr richtig los - live und in Zusammenfassungen von den Weltcups auf Schnee und Eis, unter anderem mit der berühmten Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, Ski-Weltcup in Sotschi, den Skispringerinnen aus Oberstdorf sowie den Bob- und Schlittensportlern.