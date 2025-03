Wintersport kompakt vom 2. März

Skirennfahrerin Emma Aicher hat zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Kvitfjell nicht an ihre starken Leistungen aus den Tagen zuvor anknüpfen können. Die 21-Jährige hatte beim Super-G in Norwegen von Anfang an Probleme, fuhr schließlich an einem Tor vorbei und schied aus.