Wintersport kompakt vom 8. Dezember

... mit dem Zweierbob der Frauen und Männer, Nordischer Kombination in Lillehammer, Ski Alpin der Frauen in Lake Louise und der Männer in Beaver Creek sowie Langlauf in Lillehammer.

Beitragslänge: 4 min Datum: 08.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.12.2020