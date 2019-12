Als dreimaliger Weltmeister von 2019 ging Markus Eisenbichler als Topstar in die Saison, stürzte jedoch ab. Und das auch im wahrsten Sinne des Wortes: Beim Weltcup im finnischen Ruka zog er sich bei einem Crash nach der Landung Prellungen zu. Seitdem kämpft er um den Anschluss an die erweiterte Weltspitze. Mit Platz 15 in Klingenthal nach einem starken zweiten Sprung zeigte der Ur-Bayer zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend. "Markus ist noch nicht so weit weg von den Topleuten", sagt Horngacher. Eisenbichler ("Ich bin zu oft im Beast-Mode") könnte die Lücke zur Spitze schließen, wenn er seine Emotionen in den Griff bekommt und nicht innerlichtverkrampft. "Er soll nicht als mehrmaliger Weltmeister beginnen, sondern ganz normal. Das ist nicht gerade leicht, aber wenn ihm das gelingt, dann können wir in der Saison einiges von ihm erwarten", hatte Horngacher schon vor Saisonbeginn erklärt. Platz 3 in der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres 2019 und die Auszeichnung der deutschen Skisprung-Weltmeister als "Mannschaft des Jahres" könnten Eisenbichler zusätzlichen Auftrieb verleihen.

Eisenbichlers Erfolgsrezept