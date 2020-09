10:15 - 17:05 Uhr ZDF SPORTextra



Alpiner Ski-Weltcup in Wengen/Schweiz

Slalom Herren, 1. Lauf

Reporter: Michael Pfeffer

Moderation: Katja Streso

Experte: Marco Büchel



ca. 10:50 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup in Sestriere/Italien

Parallel-RSL Damen,Qualifikation

Zusammenfassung

Reporter: Aris Donzelli



ca. 11:10 Uhr

Weltcup-Skispringen Damen in Zao/Japan

Zusammenfassung

Reporter: Volker Grube



ca. 11:32 Uhr

Rodel-Weltcup in Lillehammer/Norwegen

Herren, 2. Lauf

Reporter: Norbert Galeske



ca. 12:05 Uhr

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

10 km Verfolgung Damen

Reporter: Martin Hüsener, Herbert Fritzenwenger

Moderation: Alexander Ruda

Experten: Sven Fischer, Laura Dahlmeier



ca. 13:00 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup in Sestriere/Italien

Parallel-Riesenslalom Damen

Zusammenfassung

Reporter: Aris Donzelli



ca. 13:15 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup in Wengen/Schweiz

Slalom Herren, 2. Lauf

Reporter: Michael Pfeffer

Moderation: Katja Streso

Experte: Marco Büchel



ca. 14:25 Uhr

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

12,5 km Verfolgung Herren

Reporter: Martin Hüsener, Herbert Fritzenwenger

Moderation: Alexander Ruda

Experten: Sven Fischer, Laura Dahlmeier



ca. 15:15 Uhr

Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt

Herren, 1. Durchgang

Reporter: Stefan Bier

Moderation: Norbert König

Experte: Toni Innauer



ca. 16:10 Uhr

Bob-Weltcup in Innsbruck/Österreich

Viererbob

Reporter: Michael Kreutz



ca. 16:20 Uhr

Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt

Herren, 2. Durchgang



ab 17:10 Uhr SPORTreportage

Bildquelle: ZDF