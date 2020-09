Die Highlights der Wintersport-Saison 2019/20

Gleich zwei Weltmeisterschaften stehen im Eisschnelllauf an. Zunächst geht es vom 13. bis 16. Februar in Salt Lake City um die Titel auf der Einzelstrecke. Zwei Wochen später beginnen im norwegischen Hamar die Wettbewerbe im Mehrkampf und Sprint. In Krasnaja Poljana/Russland steigt die Rodel-WM (14. - 16. Februar). Am Tag darauf starten in Altenberg die WM in Bob und Skeleton. Spät in der Saison, vom 16. bis 22. März steht in Montreal/Kanada die Eiskunstlauf-WM an.