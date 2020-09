Die kommenden beiden Spieltage der 3. Liga werden aufgrund der Coronavirus-Epidemie verlegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, folge er einer Empfehlung des Ausschusses 3. Liga, die im Austausch mit den 20 Klubs ausgesprochen wurde.

Der 28. und 29. Spieltag werden demnach frühestens Anfang Mai nachgeholt. Wie mit den weiteren Spieltagen verfahren wird, will der DFB am kommenden Montag zusammen mit dem Ausschuss und den Klubs auf einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt klären.