Die neue Dimension

Noch immer gibt es große Lücken an der weiblichen Basis. Von den 13,3 Millionen registrierten Spielerinnen sind laut neuester FIFA-Studie die mit Abstand meisten in Nordamerika beheimatet: allein 9,5 Millionen in den USA, 290.000 in Kanada, dann knapp 200.000 in Deutschland. In rund einem Drittel der FIFA-Mitgliedsverbände bestreiten Frauen-Nationalteams weniger als fünf Länderspiele im Jahr - oder sie existieren gar nicht erst. In Asien oder Afrika hat die Hälfte nicht an den WM-Qualifikationsspielen teilgenommen. Infantino will für Projekte zur Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs nun sogar eine Milliarde Dollar für vier Jahre locker zu machen. Und auch das Preisgeld für die WM 2023 soll von 30 Millionen Dollar mindestens verdoppelt werden.