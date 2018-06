Wieso die Kosten für das Stadion in Sankt Petersburg so in die Höhe stiegen, zeigt der Fall von Marat Ogenasjan. Der ehemalige Vize-Gouverneur gestand Anfang November, einem befreundetem Unternehmer den Auftrag für eine Videowand im Stadion zugeschustert zu haben - wohlwissend, dass dieser die rund 715.000 Euro einstreichen würde, ohne eine Gegenleistung abzuliefern. Ein Fall, der nun vor Gericht endet, in Russland jedoch schon Tradition hat, wie schon die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 zeigten. Auch deren Kosten stiegen wegen Vetternwirtschaft und Korruption in die Höhe. In einem Land, in dem das Durchnittsgehalt knapp 600 Euro beträgt.