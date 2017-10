Ein ganzes Land hatte dem Spiel entgegengefiebert. Auf Wunsch des neuen Nationaltrainers Sampaoli, im Mai für rund 1,5 Millionen Euro vom FC Sevilla losgeeist, war das Spiel in die berüchtigte "Bombonera" verlegt worden. Das Stadion der Boca Juniors erzeugt durch seine Enge und die steilen Ränge eine besondere Atmosphäre. Eigentlich sollte das Spiel wie üblich im weitläufigen River-Plate-Stadion, Spielort des WM-Finales 1978, stattfinden. Genutzt hat der Umzug nichts.



Immerhin haben die Argentinier ihr Schicksal noch in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in Ecuador wären Messi und Co. mindestens Fünfter, da Peru und Kolumbien gegeneinander spielen. Zudem hat Chile mit Arturo Vidal vom FC Bayern München in Brasilien eine sehr schwere Aufgabe vor der Brust. Allerdings müssen die "Gauchos" dazu endlich wieder Tore schießen. Ganze 16 waren es in den bisherigen 17 Spielen. Die Bilanz von sechs Siegen, sieben Unentschieden und vier Niederlagen ist mäßig. Bei aller Qualität von Einzelspielern wie Messi, Angel di Maria oder Paulo Dybala erscheint die Mannschaft nicht richtig ausbalanciert. Es fehlt ein Stratege mit Durchschlagskraft im Mittelfeld, auf einigen Positionen aber auch schlicht die Weltklasse.