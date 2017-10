Argentinien zittert um die WM

Argentinien muss vor allem das Tor wieder finden. Mickrige 16 Treffer in 17 Qualifikationsspielen stehen zu Buche. Bei den letzten 73 Torabschlüssen nur einmal getroffen - und das auch noch per Eigentor des Gegners. In Klubtrikots führen Argentiniens Stars derzeit die Torschützenlisten in Spanien (Messi/FC Barcelona), Italien (Paulo Dybala/Juventus Turin) und daheim in Argentinien (Dario Benedetto/Boca Juniors) an.